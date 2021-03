Lazio, Immobile punta al riscatto: i suoi numeri contro l’Udinese

Per la sfida contro l’Udinese, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi punterà su Ciro Immobile: il bomber è in cerca di riscatto

La Lazio si gioca una gara importantissima oggi: alle 15:00, gli uomini di Simone Inzaghi scenderanno sul campo della Dacia Arena, dove affronteranno l’Udinese. La gara valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie A sarà importantissima per la corsa al quarto posto dei biancocelesti.

Per questo, mister Inzaghi si affiderà ancora una volta a Ciro Immobile, il suo leader. Il Bomber della Lazio, vincitore della Scarpa d’Oro, è in cerca di riscatto: sono 5 partite che è a secco e una striscia così lunga non gli capitava dalla stagione 2018-19. Come riportato dal Corriere dello Sport, il numero 17 potrebbe sfruttare proprio la gara contro l’Udinese per tornare a gonfiare la rete. I friulani, infatti, sono una delle sue vittime preferite: in 11 partite contro di loro, Re Ciro ha messo a segno 9 gol. Per questo, oggi cercherà di riprendere confidenza con la porta e la Lazio si affida di nuovo a lui per rimanere aggrappata al sogno Champions.