Lazio, Immobile: «Sui cadaveri del leoni festeggiano i cani…» FOTO

Lazio, Immobile: serata nera quella del bomber biancoceleste che però risponde alle critiche…

Non una serata da ricordare quella di ieri per Ciro Immobile. Quel rigore che poteva rimettere in sesto la partita, l’errore, hanno di certo condizionato il suo match.

In molti hanno gioito all’errore del bomber che è già a quota 23 reti in 20 partite. Il numero 17 però guarda già avanti così come si evince dal suo post di Instagram: “Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani credendo di aver vinto. Ma i leoni rimangono leoni e i cani rimangono cani. Forza Lazio”.