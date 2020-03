Lazio, Immobile a casa si riscopre pasticcere VIDEO

Il bomber della Lazio è costretto in casa dal Coronavirus ma non si da per vinto e trova un nuovo hobby: la pasticceria

Chi ha detto che rimanere a casa è noioso? In questo periodo in cui bisogna rimanere all’interno delle proprie abitazioni per cercare di sconfiggere il Coronavirus, tante sono le attività da fare per cercare di combattere la monotonia del divano.

Chissà come stanno passando questo periodo di quarantena i campioni della Lazio, tra allenamenti e cibo sano. Il restante tempo lo dedicheranno esclusivamente a serie tv e Playstation? Sicuramente, ma non solo: tanti sono gli hobby riscoperti dai biancocelesti ed uno in particolare si sta dando da fare. Stiamo parlando del bomber con il numero 17, Ciro Immobile che, insieme alla moglie Jessica, su Instagram si sono dedicati alla pasticceria… a modo loro: King Ciro ha dato il via alla #tortachallenge cercando di creare una torta in pochi secondi. Il risultato è tutto da ridere.