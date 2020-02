Lazio, Immobile il migliore bomber italiano del 2020

L’attaccante della Lazio è il migliore italiano in attività nel 2020 rispetto a tutti i campionati professionistici

Ciro Immobile è rimasto a secco di gol nella gara contro il Parma ma comunque rimane il migliore italiano in attività in tutti i campionati professionistici nel 2020.

L’attaccante della Lazio infatti, come riporta la classifica stilata da Transfermarkt.com, è primo sia per reti segnate (9) che per rapporto minuti/gol (88). Il numero 17 è inseguito da Biasci del Carpi (7), Zamparo della Reggiana (5) ed altri. Per trovare un altro italiano che milita nella Serie A bisogna arrivare al nono posto che è occupato da Quagliarella. Ancora una volta Ciro si scopre il migliore nel suo ruolo e prende quota la sua candidatura per gli Europei di giugno.

Italiani 🇮🇹 che possono impensierire un bomber come #Immobile? Nessuno❗ Nel 2020, non esiste un giocatore pro che abbia segnato quanto il centravanti della #Lazio ⚽🥅. #TMdatabase #transfermarkt pic.twitter.com/F9YUUws4ib — Transfermarkt.it (@TMit_news) February 10, 2020