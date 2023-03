Lazio, Immobile infortunato: ecco quali partite potrebbe saltare

La notizia dell’infortunio di Ciro Immobile preoccupa Sarri ed i tifosi biancocelesti: a rischio la sua presenza nelle prossime quattro gare

Bruttissime notizie arrivano per la Lazio e Maurizio Sarri, riguardo l’infortunio di Ciro Immobile, alle prese con una probabile lesione muscolare, ancora da confermare.

In caso di lesione confermata, i biancocelesti dovrebbero far a meno del loro attaccante per i prossimi quattro impegni: la doppia sfida contro l’Az Alkmaar in Conference League, la trasferta di Bologna in campionato e probabilmente anche il tanto atteso derby del 19 marzo contro la Roma. Sarri potrebbe tornare ad avere a disposizione il suo centravanti per la sfida con il Monza, dopo la pausa per la Nazionale.