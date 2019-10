Lazio, Immobile è la fortuna di ogni fantallenatore

Ciro Immobile è tornato con numeri impressionanti: in sette partite ha segnato 7 gol e servito 2 assist. Una fortuna per il Fantacalcio

È la fortuna di ogni fantallenatore: Ciro Immobile viaggia con numeri impressionanti. Chi ha scommesso su di lui anche in questa stagione, starà sicuramente ringraziando il centravanti della Lazio. In sette partite, il numero 17 ha messo a segno 7 reti. Al suo volere si sono piegate la Sampdoria e il Bologna (entrambe le squadre colpite con una doppietta), Spal e Parma. A condire le prestazioni dell’attaccante biancoceleste, anche due assis serviti contro Roma e Genoa. Immobile è attualmente il capocannoniere della Serie A, la stagione è solo agli inizi, ma i presupposti per essere un piccolo tesoro per il Fantacalcio ci sono tutti.