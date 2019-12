Lazio, Immobile e i complimenti di… De Rossi

De Rossi è tornato a Roma. Ieri, in un locale della Capitale, ha incontrato Immobile e si è complimentato per l’avvio di stagione

Una nuova avventura in Argentina. Cinque mesi con la maglia del Boca Juniors, ma soprattutto cinque mesi lontano da casa, da Roma. Daniele De Rossi ha fatto ritorno nella Città Eterna per qualche settimana da trascorrere con la famiglia e, per prima cosa, ha organizzato una cena nel cuore della Capitale con i suoi amici più stretti.

Come raccontato sul portale del Corriere dello Sport, l’ex capitano giallorosso ha incontrato nel locale anche Ciro Immobile, in compagnia della bella Jessica. Nonostante qualche fuso orario di distanza, le imprese dell’attaccante della Lazio sono note anche nell’emisfero australe e il centrocampista non ha potuto fare a meno di complimentarsi.

Agli auguri per il sorprendente avvio di stagione, si sono uniti anche quelli per la recente nascita dell’ultimo nato, Mattia. Un bel gesto, nonostante un passato da eterni rivali sulle rive opposte del Tevere.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER