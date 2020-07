Lazio, Immobile aggancia Lewandowski e supera Chinaglia

Una tripletta di Immobile permette all’attaccante di agganciare Lewandowski in cima alla classifica della scarpa d’oro.

Un calcio di rigore segnato nel recupero del primo tempo, una botta dal limite dell’area allo scadere della ripresa ed un altro penalty nei minuti di recupero. Migliora ulteriormente lo score di Ciro Immobile. Il centravanti biancoceleste, grazie alle reti messe a segno contro il Verona di Juric, sale a quota 34 gol, staccando Cristiano Ronaldo (impegnato questa sera contro la Sampdoria) e agganciando in vetta alla classifica della scarpa d’oro Robert Lewandowski. Peraltro sono 11 gol in 10 partite contro il Verona, tra le sue vittime preferite.

In questo momento, l’unico che potrebbe insidiare il centravanti biancoceleste è Cristiano Ronaldo, in questo momento a -4 dal numero 17.

Immobile supera anche Chinaglia nella classifica dei marcatori della Lazio di sempre A (123 contro 122 del centravanti del primo scudetto) e diventa l’attaccante italiano più prolifico in una singola stagione di Serie A.