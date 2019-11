Lazio, la situazione infortuni: le condizioni di Patric e Berisha.

Al termine della partita con il Cluj, Simone Inzaghi in conferenza stampa ha anche fatto chiarezza sulle condizioni di Patric e Valon Berisha. Il primo è sceso in campo per dieci minuti; il secondo, alla fine, non è comparso nemmeno nella lista dei convocati nonostante avesse partecipato a tutti gli allenamenti in vista del match con il Cluj.

«Patric ha avuto un problema al polpaccio, non era al meglio negli spogliatoi, era preoccupato a fine partita. Sarà da valutare. Berisha ha lavorato nel migliore dei modi negli ultimi tre allenamenti, ma questa mattina si è presentato in campo dicendo di non sentirsi pronto, non era convinto e ho preferito non portarlo tra i convocati dopo averne parlato con i medici e con il calciatore stesso».