Lazio, il programma del weekend del settore giovanile

Il sito ufficiale della Lazio ha pubblicato gli impegni del settore giovanile, in attesa dell’appuntamento contro il Cagliari della prima squadra:

– UNDER 17, 13ª giornata, All.: Fabrizio Fratini

LAZIO-FIORENTINA

Domenica 15 dicembre ore 11:00, Campo Green Club

– UNDER 16, 13ª giornata, All.: Marco Alboni

FIORENTINA-LAZIO

Domenica 15 dicembre ore 15:00, Campo Valerio Bartolozzi | Piazza Marconi 30, Scandicci (FI)

– UNDER 15, 14ª giornata, All.: Tommaso Rocchi



SOSTA

– UNDER 14 PRO, All: Simone Gonini



SOSTA

– UNDER 14, 11ª giornata, All: Simone Gonini



LODIGIANI CALCIO-LAZIO

Domenica 15 dicembre ore 17:00, La Borghesiana ‘C’ | Via della Capanna Murata, 120 Roma (Borghesiana)

– UNDER 13, 9ª giornata, All: Alessandro Barnia



FUTBOLCLUB-LAZIO

Domenica 15 dicembre ore 09:00, Acqua Cetosa n.8 | Largo Giulio Onesti, 1 Roma (Acquacetosa)

