Lazio, il popolo biancoceleste suona la carica per la sfida con la Dinamo Kiev: il DATO sui biglietti venduti. I dettagli

Per la Lazio ora c’è la Dinamo Kiev. Anche ad Amburgo il settore ospiti più economico è stato riempito. Oltre 800 tifosi, riporta Il Corriere dello Sport, saranno presenti.

Il club tedesco ha messo a disposizione dei tifosi biancocelesti due opzioni: una con tagliandi a 18 euro (con 800 posti in piedi) e l’altra da 40 euro (con ulteriori 994 postazioni con seggiolini). La prima è sold out, mentre per la seconda sono stati acquistati per il momento 36 tagliandi.