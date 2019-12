Lazio, il Derby del Cuore a Rocca di Papa è una grande festa

Nella località dei Castelli Romani è andato in scena il Derby del Cuore per raccogliere fondi: vincono la solidarietà e la Lazio

Non poteva essere altrimenti: a Rocca di Papa tutti festeggiano. Nonostante il risultato veda vincitrice la Lazio, i veri vincitori del Derby del Cuore sono tutti i partecipanti che si sono prestati per una nobile causa.

L’evento è stato organizzato dalle ex bandiere Cèsar Aparecido e Giovanni Cervone, per raccogliere fondi per l’Istituto Leonida Monatanari: dopo la tragedia dello scorso giugno, tanti sono stati i disagi economici e l’istruzione ne ha risentito maggiormente. Tanto pubblico e tanta correttezza, perché quando c’è reale bisogno siamo tutti uniti.