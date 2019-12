Lazio, il Brescia sfiderà il Trastevere in amichevole

In vista della ripresa in campionato contro la Lazio, Corini ha deciso di sfidare la squadra di Serie D per preparare i suoi

Altro che vacanze romane, i ragazzi di Corini stanno lavorando molto durante queste festività.

Il Brescia ha deciso di iniziare la preparazione in vista della gara contro la Lazio proprio a Roma, dove sta svolgendo un mini ritiro. Le rondinelle rimarranno nella Capitale fino al 31, poi torneranno a casa per festeggiare l’arrivo del nuovo anno e continuare gli allenamenti. Nella permanenza romana, Balotelli e compagni affronteranno il Trastevere Calcio in una gara amichevole che si terrà il 30 dicembre. Da limare gli ultimi dettagli riguardanti il luogo e l’orario, ma l’addestramento propedeutico alla sfida contro i biancocelesti prosegue senza sosta.