Lazio, il 9 luglio iniziano le visite mediche: ecco il programma completo

Lazio, il prossimo 9 luglio iniziano le visite mediche: si parte con Inzaghi e il suo staff

Tra pochi giorni inizierà ufficialmente la stagione della Lazio di Inzaghi. Come riporta Il Corriere dello Sport, dal 9 luglio Inzaghi e i suoi giocatori si recheranno in Paideia per le classiche visite mediche. Si parte proprio con il tecnico biancoceleste che sarà accompagnato da Proto, Guerrieri, Adamonis, Wallace, Patric e Luiz Felipe. Mercoledì 10 luglio toccherà ai centrocampisti: sfileranno in Paideia Cataldi, Leiva, Milinkovic, Parolo, Lulic a cui si aggregherà il Primavera Jorge Silva. Giovedì 11, infine, il resto della rosa: Luis Alberto, Correa, Caicedo, Adekanye, Rossi e André Anderson, di rientro dal prestito alla Salernitana.

NAZIONALI – I nazionali Acerbi, Immobile, Bastos, Badelj, Marusic e Durmisi effettueranno le visite mediche il 16 luglio, insieme a loro ci sarà anche Strakosha che sta recuperando dall’infortunio al tendine d’Achille.