Lazio, i prossimi prolungamenti: Luis Alberto e Luiz Felipe. Per Lulic e Parolo…

Lazio, toccherà a Luis Alberto e Luiz Felipe rinnovare il contratto con il club biancoceleste. Discorsi rimandati a fine stagione per i senatori Lulic e Parolo

Due rinnovi ufficiali (Correa e Caicedo), uno ufficioso (Milinkovic), adesso la Lazio vuole chiudere questa pratica piazzando altri due prolungamenti: il primo è quello di Luis Alberto. Come spiegato dal Corriere dello Sport, con lo spagnolo l’appuntamento è fissato per i prossimi mesi: sono state concordate le mosse che porteranno al nuovo contratto, c’è la volontà reciproca di riparlarne prossimamente.

LUIZ FELIPE – La società lavora per blindare il giovane brasiliano, il suo accordo scade nel 2022, il difensore ha meritato un nuovo ritocco dell’ingaggio. E’ uno dei prossimi in agenda.

GLI ALTRI – Sul tavolo di Tare restano anche i casi di due senatori: Lulic e Parolo, entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2020. Non è escluso che si arrivi direttamente a fine stagione per riparlarne. Prossimamente è atteso anche l’ok di Armini per il prolungamento di altri 5 anni.

NUOVI PIANI – Sono lontani i tempi in cui Lotito ritardava i rinnovi (il caso de Vrij), la politica del presidente è cambiata. Ha aumentato il monte ingaggi, nell’ultimo bilancio superava gli 80 milioni.