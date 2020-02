Lazio, i 20 risultati utili come chiave del successo: il confronto con la Juventus

Il cammino biancoceleste sta regalando emozioni ai tifosi laziali e messo a confronto con l’attuale capolista, i numeri sono impressionanti

Nelle prime cinque partite di Serie A, la Lazio ha riscaldato i motori per poi sgasare su una strada lungo 20 match. Come riporta il Corriere dello Sport infatti il sogno Scudetto ha inizio il 29 settembre, quando i biancocelesti vincono 4-0 contro il Genoa. Da quel momento sono stati incassate vittorie e pareggi che hanno portato la squadra di Inzaghi al secondo posto in classifica con 59 punti.

Nei 20 risultati utili consecutivi ne sono stati raccolti ben 52 con 16 vittorie e 4 pareggi: cinque lunghezze in più della Juventus. Contando solo queste ultime partite la Lazio sarebbe prima in campionato, contando che sono stati realizzati ben 51 gol rispetto ai 39 bianconeri con una media punti di 2,6 e quella di gol di 2,55. La squadra di Sarri conta una media di 2,35 punti e 1,95 di gol. Impressionante. L’Inter invece ha raccolto solo 39 punti in queste ultime 20 sfide ma c’è da recuperare il match contro la Sampdoria. Continuando così, l’impossibile può diventare possibile: il sogno Scudetto non è poi più una mera illusione.