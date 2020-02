Lazio, Gullit: «Noioso che vinca ogni anno la stessa squadra, mi piace vedere la Juve in difficoltà»

Lazio, il pensiero di Ruud Gullit sul campionato e soprattutto sulla corsa scudetto tra i biancocelesti, l’Inter e la Juventus

Lazio in piena corsa per lo scudetto insieme ad Inter e Juventus. Un campionato avvincente questo, come non se ne vedevano da anni. Ecco il pensiero di Ruud Gullit ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

«Devo dire che mi fa piacere vedere la Juventus in difficoltà perché sta iniziando a diventare un po’ noioso ogni anno. Chiaramente sono ancora loro i favoriti, ma sono in flessione. L’Inter è una buona squadra, la Lazio sta facendo bene e non dimentichiamo l’Atalanta. Credo che sia una cosa buona per il calcio italiano. E’ davvero noioso che ogni anno vinca sempre la stessa squadra. Quest’anno è molto più interessante perché se la giocano in quattro».