Lazio, guarda Yilmaz: ecco la nuova avventura per l’ex obiettivo

Dal mancato approdo alla Lazio al cambio vita, nuova avventura per l’ex obiettivo di calciomercato dei capitolini Yilmaz

I tifosi della Lazio più accaniti e con “qualche anno” sulla carta d’identità, ricorderanno senz’ombra di dubbio Burak Yilmaz. All’incirca una decina di anni fa l’attaccante turco fu sensibilmente vicino a vestire la maglia della squadra della capitale, salvo poi concludersi con un nulla di fatto.

Ecco, come riportato quest’oggi da TMW, dopo essersi ritirato dal calcio giocato la passata stagione, ora studia per fare l’allenatore. In particolar modo dopo l’addio di Şenol Güneş, il Besiktas ha recentemente ingaggiato proprio Yilmaz sulla propria panchina. Chissà insomma, se un giorno potrà proprio incontrare la Lazio, magari, in una sfida all’ultima strategia con Maurizio Sarri.