Lazio, guarda Crespo: nuova avventura in vista per l’ex capitolino

Nuova avventura in vista per Hernán Crespo, l’ex calciatore Lazio a un passo dalla firma con un club emirato

Un passato alla Lazio a cavallo tra il 2000 al 2002, un futuro negli Emirati Arabi. Nuova avventura in vista per l’ex talento biancoceleste Hernán Crespo. Come riportato questo pomeriggio da TMW, l’argentino (ora allenatore) è ad un passo dalla firma con Al-Ain.

Dopo la recente esperienza con l’Al-Duhail in Qatar, Crespo è quindi prossimo a trasferirsi negli Emirati. La notizia del raggiungimento di un accordo di massima è stata resa nota proprio dal club emirato.