Lazio, Giudice Sportivo: prima sanzione per Acerbi e Lazzari

Archiviato ilprimo turno di campionato, arrivano le decisioni del Giudice Sportivo: prima sanzione per Lazzari ed Acerbi

Il primo turno del nuovo campionato è stato archiviato e, come di consueto, arrivano le decisioni del Giudice Sportivo in vista delle prossime giornate. Per quanto riguarda la Lazio, è stata annotata la prima sanzione per Lazzari ed Acerbi: entrambi ammoniti contro la Sampdoria, nella gara del Ferraris.

Fermati invece Farias del Lecce e Dawidowicz dell’Hellas Verona, entrambi espulsi con il rosso diretto. Sanzionati anche due club: Fioentina e Bologna. Il primo con un’ammenda di 10.000€, i cui tifosi si sono resi protagonisti con «cori insultanti di matrice territoriale» indirizzati ai napoletani. Alla società rossoblu una sanzione di 3.000€ «a titolo di responsabilità oggettiva per aver consentito l’ingresso nel terreno di gioco di un proprio tesserato, non inserito nella distinta di gara».