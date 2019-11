Lazio, Giudice Sportivo: Marco Parolo entra in diffida

L’11ª giornata di Serie A TIM è andata ormai in archivio e la Prima Squadra della Capitale si proietta verso il prossimo impegno in campionato, che la vedrà impegnata contro il Lecce

A seguito dei verdetti sportivi maturati nell’ultima giornata, il Giudice Sportivo ha diramato le proprie decisioni e, in casa biancoceleste sono state registrate cinque sole sanzioni. Il Giudice Sportivo, infatti, ha confermato i provvedimenti recapitati a Parolo, Radu, Milinkovic, Leiva e Cataldi: si tratta del quarto cartellino giallo stagionale per il centrocampista di Gallarate che, in questo modo, entrerà ufficialmente in diffida dal match di domenica. Il romeno, infine, contro i rossoneri ha ricevuto la terza ammonizione stagionale. Secondo giallo per il regista brasiliano ed il Sergente mentre il prodotto del vivaio biancoceleste ha ricevuto la prima ammonizione in questa Serie A.