Lazio, ultimo giorno di riposo per la squadra: domani si torna a Formello

La Lazio finalmente respira, dopo gli impegni degli ultimi giorni. Inzaghi ha concesso ai suoi due giorni di riposo: domani si torna a Formello

La Lazio recupera le energie. La settima giornata di Serie A si è conclusa e la sosta per le Nazionali capita in un momento propizio per la squadra di Inzaghi. Tra gli infortunati e la questione tamponi, il mister conta di ritrovare qualche uomo in più in gruppo.

Prima di rimettersi a lavoro, però, il tecnico ha concesso il ‘rompete le righe’: due giorni di relax per lasciarsi alle spalle le fatiche e le tensioni di questi giorni difficili. Domani riprenderà la routine d’allenamento sui campi di Formello.