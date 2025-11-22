Lazio, ecco l’iniziativa dei biancocelesti in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Lazio, il club biancoceleste presenta l’iniziativa per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

NOTA CLUB – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, la S.S. Lazio rinnova il proprio impegno nella promozione del rispetto, dell’uguaglianza e della tutela dei diritti, aderendo a tre importanti campagne di sensibilizzazione:

• “Un Rosso alla Violenza” – iniziativa della Lega Serie A, in collaborazione con WeWorld.

• “Tracciamo una linea. La violenza resta fuori” – progetto della Divisione Serie A Femminile nell’ambito della campagna permanente #MAIPIU’.

• “Un Posto Occupato” – campagna nata nel 2013 a Rometta (Messina) a ricordo delle donne vittime di femminicidio.

Le iniziative durante le gare di domani, domenica 23 novembre

In occasione delle partite Lazio Women–Inter Milano Women e Lazio–Lecce, saranno realizzate numerose azioni di sensibilizzazione:

• 100 posti delle tribune coperti da un drappo rosso “Un Posto Occupato”.

• 4 sedie rosse posizionate a bordocampo.

• Proiezione del video “Mai più un posto occupato”, già diffuso in questi giorni in pillole sui canali social ufficiali della S.S. Lazio.

Il video sarà inoltre distribuito in esclusiva dai broadcaster licenziatari del campionato, da Sportitalia, e — a partire dal post partita — sarà disponibile sull`app ufficiale biancoceleste e su Lazio Style Channel.

Un’iniziativa unica: i giocatori scendono in campo con il nome di una donna della propria vita

Tra le azioni più significative e ad alto impatto emotivo, la S.S. Lazio ha scelto di introdurre un gesto inedito, personale e profondamente simbolico:

i calciatori della Prima Squadra maschile scenderanno in campo indossando una maglia speciale con il nome di una donna appartenente al proprio nucleo familiare.

Un’iniziativa unica nel panorama calcistico italiano, pensata per portare sul terreno di gioco un messaggio intimo, autentico e fortemente identificativo, trasformando la testimonianza dei giocatori in un segno diretto di vicinanza alle donne della loro vita.

La S.S. Lazio ringrazia la Lega Serie A per aver autorizzato questa modifica speciale sulle maglie, rendendo possibile un gesto di grande valore umano e simbolico.

Presenze istituzionali

Alle iniziative prenderanno parte rappresentanti istituzionali e del mondo associativo, tra cui:

• Eugenia Maria Roccella – Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità

• On. Martina Semenzato – Presidente della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Femminicidio

• Valerio De Gioia – magistrato, Consigliere Corte d’Appello di Roma

• Avv. Schiarizza – Presidente Il Giardino Segreto

• Mattia Perradotto – Direttore Generale UNAR

• Maria Andaloro – ideatrice di Un Posto Occupato

L’impegno della S.S. Lazio

Con queste iniziative, la S.S. Lazio conferma il proprio impegno nella Strategia di Responsabilità Sociale e Ambientale, in linea con l’Agenda 2030, promuovendo la cultura del rispetto, della parità e della memoria.

