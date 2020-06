Lazio, ecco chi sono i meno usati da Inzaghi

In vista degli impegni ravvicinati alla ripresa della Serie A, Inzaghi dovrà fare affidamento sulle seconde linee. Ecco i meno utilizzati nella Lazio

Per far sì che la Serie A possa terminare entro la data limite del 2 agosto stanziata dalla UEFA, si giocherà ogni tre giorni.

Inzaghi dovrà per forza fare affidamento su chi ha giocato meno fino ad ora, ma chi sono questi giocatori. Lo studio di TuttomercatoWeb.com lo illustra. Ovviamente chi non ha saltato nemmeno un minuto nella Lazio è Thomas Strakosha, che ha contribuito alla crescita della squadra. Tra i più presenti troviamo Immobile, Acerbi, Milinkovic e Radu. Chi si è riposato un po’ ma è comunque un punto fermo della formazione biancoceleste, con la percentuale di minuti giocati tra il 50% ed il 75%, è Leiva ma anche Lulic, Lazzari, Correa e Luiz Felipe. I giocatori meno adoperati (tra il 50% ed il 25% di minuti giocati), su cui il tecnico potrà fare affidamento, sono Patric, Caicedo, Jony, Parolo e Marusic. I calciatori che invece si giocano una chance importante per aumentare il loro minutaggio ed aiutare il gruppo sono Bastos, Cataldi, Vavro, Adekanye, Lukaku, Andrè Anderson ed i due portieri Guerrieri e Proto.