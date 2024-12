Lazio, Gila sempre più centrale nel gioco di Baroni: il suo rendimento non è passato inosservato nemmeno in Spagna

Lazio, il ct De La Fuente apprezza il biancoceleste e ora lo vuole convocare in Nazionale. I dettagli

Per Mario Gila non appena arrivato alla Lazio si pensava che non ci fosse spazio, ora è indispensabile per Baroni.

Il rendimento di Gila non è passato inosservato in Spagna, tanto che, come riporta il Corriere dello Sport, il ct De la Fuente lo sta facendo seguire per convocarlo nel 2025. Un bel traguardo per il giocatore spagnolo.