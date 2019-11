Lazio, Genovese: «Con questo gioco si può ambire allo scudetto»

Il regista Paolo Genovese è anche un noto tifoso della Lazio, a Leggo ha commentato il momento dei biancocelesti

Regista, ma soprattutto laziale. Il regista Paolo Genovese segue con passione i colori biancocelesti ed anche lui era presente nella storica notte di Milano. In un’intervista rilasciata a Leggo, ha detto la sua: «L’esultanza di Lotito? Ero anche io a San Siro, e posso dire con certezza: ‘Finalmente un Presidente tifoso’. Sono contento della sua vicinanza alla squadra. Mi piace che il Presidente sia così caldo e partecipe quando è allo stadio. Vederlo esultare come un ultras mi ha fatto piacere. È il proprietario della Lazio dal 2004, ci tiene, lavora e soffre per la Lazio. E chi non lavora non sbaglia. Il risultato però è che in questi anni abbiamo vinto qualche trofeo e siamo lì a un soffio dalla Champions».

E sul momento della squadra di Inzaghi: «Quest’anno la Lazio sta proponendo un gioco interessante. Aver lasciato praticamente la stessa squadra dello scorso anno ha portato a creare un’intesa perfetta. Il punto debole è la difesa, troppe distrazioni ci hanno fatto perdere 4-5 punti in campionato. Con questo gioco la Lazio non solo può ambire al quarto posto, ma anche allo Scudetto, così come Inter, Napoli e Roma. Ci fa paura pensare in grande, invece possiamo farlo. Abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari con queste squadre, sono fiducioso. A gennaio servirebbe un difensore centrale forte».