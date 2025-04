Lazio Genoa, slitta il recupero fissato per mercoledì? Cosa trapela da ambienti di Lega Serie A: le ultimissime

Condividi via email

Lazio Genoa, arriva la risposta della Lega Serie A sulla richiesta da parte dei biancocelesti di spostare il match: le ultime

Era tutto pronto per il match Lazio Genoa allo stadio Luigi Ferraris di Genova ma la notizia della scomparsa di Papa Francesco ha paralizzato l’Italia. Ad averne risentito è anche il calcio italiano e la Serie A che ha sospeso per oggi tutti gli incontri in programma, tra cui quello dei biancocelesti, spostandoli a mercoledì.

La società capitolina ha tuttavia non ha accettato di buon grado questo provvedimento e ha fatto richiesta alla Lega Serie A di poter concordare una nuova data che possa soddisfare le esigenze di tutti, tra cui quella di recarsi in visita per assistere all’estremo saluto del pontefice.

Stando a quanto riportato dai colleghi di TMW tuttavia la risposta del CONI e della Lega Serie A, in accordo con la FIGC, sarebbe già arrivata e sarebbe poco incline ad accontentare Lotito. Infatti l’obiettivo è quello di tutelare il più possibile il regolare svolgimento del campionato con l’obiettivo di scendere in campo quanto prima possibile.