Lazio-Genoa, in vista della gara di domani in Coppa Italia Maurizio Sarri recupera Hysaj: il terzino ha smaltito la febbre

Come riporta Il Messaggero, in vista della gara di domani sera in Coppa Italia contro il Genoa, la Lazio ha già recuperato Hysaj.

Il terzino albanese infatti ha smaltito la febbre che l’ha tenuto fuori con il Cagliari e potrebbe partire titolare.