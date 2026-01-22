Lazio Genoa, l’insoddisfazione generale sta trovando un suo canale per sfogarsi! I tifosi non ci stanno più e sono pronti a delle azioni importanti

I tifosi della Lazio non sono più disposti ad incassare senza colpo ferire le numerose cessioni dei pezzi pregiati della rosa. Il mancato rinnovo e l’affondo dell’Al Sadd per il capitano Alessio Romagnoli ha esacerbato una situazione già incandescente. Inoltre il blocco del mercato di quest’estate, e la situazione deficitaria di questa sessione, stanno alimentando un fuoco che covava da tempo.

Nella giornata odierna la Curva Nord ha emesso un comunicato chiedendo che venga disertata la presenza all’Olimpico per la gara contro il Genoa. Sono attese delle importanti rimostranze della tifoseria biancoceleste per la sfida valida per la 23a giornata di Serie A. Il comunicato:

Lazio Genoa, la Curva Nord invita la tifoseria a disertare la partita: il comunicato 23

