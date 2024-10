Lazio Genoa, biglietti venduti: esauriti gli ultimi posti usciti in Distinti Nord

Lazio Genoa si avvicina, mancano poche ore alla sfida e prosegue la vendita dei tagliandi. Sarà possibile acquistarli fino alle ore 15:00 di domani

Prosegue la vendita dei tagliandi per Lazio Genoa, il match in programma domenica 27 ottobre alle ore 15:00. Nella giornata di oggi sono usciti circa un centinaio di posti nei Distinti Nord Est e Nord Ovest, originariamente esauriti con gli abbonati. Una manciata di tagliandi che è andata esaurita in queste ore.

C’è ampia disponibilità in Tribuna Tevere e Tribuna Monte Mario. In Distinti Sud Est avanzano circa 1400 posti, mentre in Curva Maestrelli ce ne sono circa 2600.

La vendita andrà avanti fino al fischio d’inizio, tra abbonamenti e biglietti acquistati, sarà raggiunta e superata quota 40mila. I biancocelesti conservano così il quinto posto in classifica per media spettatori in Serie A.