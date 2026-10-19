Lazio, la parola d’ordine è UMILTÀ! In questo momento è vietato esaltarsi, obbligatorio essere felici, necessario rimanere umili

Lazio che vola in campionato ma questo non è il momento di lasciarsi andare a facili entusiasmi. Per tenere la rotta è necessario rimanere umili

UMILTÀ /u·mil·tà/ L’umiltà è la qualità di chi è modesto, consapevole dei propri limiti e privo di superbia o di un senso di superiorità verso gli altri.

Sì, la parola d’ordine è questa, perché la Lazio che sta volando parte proprio da questa base e Gennaro Gattuso ne è l’esempio perfetto. Umile non perché piccola, anzi, è lì con le grandi proprio perché dopo il Mantova è ripartita con estrema umiltà.

Con un inizio di campionato così sarebbe facile abbandonarsi a facili entusiasmi e sarebbe anche comprensibile. Ma per il bene della squadra è necessario tenere la testa bassa e mantenere alta la guardia.

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Questa squadra è consapevole dei propri limiti e fino ad ora non ha mai affrontato nessuno con superbia e ciò non deve cambiare. Neanche sabato contro il Parma in casa.

Giocatori, allenatore e tifosi devono chiudere le orecchie davanti a chi parla di Champions League o addirittura di qualcosa in più. La Lazio e i laziali sono consapevoli di qual è l’obiettivo e la mentalità al momento è quella giusta.

Vietato esaltarsi, obbligatorio essere felici, necessario rimanere umili.