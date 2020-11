Lazio, Garlini: «Correa attaccante da Champions, aspettiamo Muriqi»

Oliviero Garlini, ex attaccante della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel.

«La Lazio adesso è attesa da cinque gare alla portata, anche se le gare vanno sempre giocate. Sabato ci sarà il Crotone, un campo dove i biancocelesti non hanno mai vinto. La squadra calabrese è tosta, ha un’idea di gioco collaudata». Così Oliviero Garlini, ex attaccante biancoceleste, ai microfoni di Lazio Style Channel. Nel suo intervento, riportato sul sito della Lazio, la punta celebra Correa: «Mi sta piacendo molto, è un calciatore da Champions League. Sa saltare sempre il primo avversario e poi puntare la porta. Attendo poi Muriqi: non si è ancora visto il vero Vedat, ma c’è tempo per rimediare».