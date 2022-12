Lazio, con il Galatasaray un test che profuma di Champions

Per la Lazio il test con il Galatasaray può avere un profumo di Champions, visto il livello degli avversari

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, per i biancocelesti i turchi saranno un banco di prova non di poco conto. Il Gala presenta una rosa di spessore, rinforzata in estate. Gli uomini di Okan Buruk hanno già disputato tre amichevoli e sono quindi anche in una discreta forma fisica. Insomma, nessun tappeto rosso steso o partita da prendere sotto gamba. I capitolini dovranno subito riattaccare la spina per evitare brutte figure e dimostrare il loro valore.