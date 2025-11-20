 Lazio, CLAMOROSO retroscena! Gabriele Pulici chiamato dalla società dopo le critiche social: cosa è successo
Connect with us

News

Lazio, CLAMOROSO retroscena! Gabriele Pulici chiamato dalla società dopo le critiche social: cosa è successo

News

Immobile Lazio, l'ex bomber biancoceleste sarà in campo contro la squadra di Sarri? Le ultimissime sulle condizioni del giocatore

News

Gila, l'emozionante dedica del difensore spagnolo alla compagna: cosa ha scritto il centrale sui social

News

Infortunio Rovella, la pubalgia fa ormai parte del passato: il centrocampista ha un obiettivo chiaro per il prossimo futuro

News

Lotito propone un emendamento: via il divieto di pubblicità indiretta sulle scommesse! Le ultime

News

Lazio, CLAMOROSO retroscena! Gabriele Pulici chiamato dalla società dopo le critiche social: cosa è successo

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

pulici-felice-gabriele
@Twitter

Lazio, retroscena sorprendente sui biancocelesti: la società contatta Gabriele Pulici dopo le critiche sui social

La Lazio avrebbe contattato Gabriele Pulici in seguito ad alcune critiche espresse sui social. Come raccontato dallo stesso figlio di Felice Pulici, storico portiere del primo scudetto biancoceleste, il club si sarebbe mosso per le opinioni pubblicate sul suo profilo X riguardo all’operato della società

PAROLE – “Lo dico a tutti: è tutto vero, ho ricevuto una telefonata dopo una mia critica scritta qui su X. Io sono innamorato di questi colori e vederla così ridotta mi fa male al cuore. Non indietreggio di un passo e continuerò a criticare se ce ne sarà bisogno. Vendi e vattene!“.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.