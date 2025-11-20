Lazio, CLAMOROSO retroscena! Gabriele Pulici chiamato dalla società dopo le critiche social: cosa è successo

Lazio, retroscena sorprendente sui biancocelesti: la società contatta Gabriele Pulici dopo le critiche sui social

La Lazio avrebbe contattato Gabriele Pulici in seguito ad alcune critiche espresse sui social. Come raccontato dallo stesso figlio di Felice Pulici, storico portiere del primo scudetto biancoceleste, il club si sarebbe mosso per le opinioni pubblicate sul suo profilo X riguardo all’operato della società

PAROLE – “Lo dico a tutti: è tutto vero, ho ricevuto una telefonata dopo una mia critica scritta qui su X. Io sono innamorato di questi colori e vederla così ridotta mi fa male al cuore. Non indietreggio di un passo e continuerò a criticare se ce ne sarà bisogno. Vendi e vattene!“.

