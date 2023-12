Lazio, il club teme Soulé: è lui la “minaccia” del Frosinone

La Lazio si prepara ad affrontare il Frosinone, nel mirino Matias Soulé finito nel capitolo “minaccie” nel reportage dei capitolini

Obiettivo fermare Matias Soulé. O meglio, questo è quello che emerge dal “match program” dei capitolini in previsione della sfida di domani sera tra Lazio e Frosinone. Sui propri canali ufficiali infatti, la squadra biancoceleste ha pubblicato il programma della gara dell’Olimpico e sotto il reparto “minacce” per la squadra avversaria, compare proprio l’attaccante in prestito dalla Juventus.

Nel comunicato non a caso, vengono riportati i numeri e le statistiche del classe 2003. Dai 6 gol in Serie A con il Frosinone al passato con la Vecchia Signora e tanto altro. Per lui, ricordiamo, si tratterà della prima presenza contro la squadra di Sarri. Compito duqnue di Gila e compagni fermare la sua corsa.