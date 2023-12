Lazio, obiettivo Frosinone: il dato che fa sorridere Sarri 

La Lazio di Maurizio Sarri si prepara alla sfida contro il Frosinone, i ragazzi di Di Francesco non sono imbattibili, guardiamo i dati

Una vittoria che vale oro quella confezionata dalla Lazio in casa dell’Empoli tra le mura dello Stadio Castellani. I capitolini hanno avuto la meglio in una gara “sporca”, ruvida, maschia e sbloccata grazie alla caparbietà di Guendouzi e Mattia Zaccagni. Ora però, per Immobile e i suoi è tempo già di pensare al Frosinone, una delle vere e proprie rivelazioni della stagione. Attenzione però, perché malgrado il cammino come detto fino a qui ampiamente sufficiente i ragazzi di Di Francesco non stanno attraversando un periodo privo di complicità.

Nelle ultime quattro partite in campionato i vincitori della Serie B in carica hanno ottenuto appena un punto. Tre sconfitte contro Milan, Lecce e l’ultima con la Juventus ed un solo pareggio contro il Torino (gara per altro che ha visto una netta superiorità dei granata nel secondo tempo). Sia chiaro, guai a sottovalutare l’avversario (vedi il Napoli in Coppa Italia) ma quel che è certo è che la compagine di Sarri dovrà essere abile a carpire le lacune degli avversari per approfittarne nella maniera migliore. La rincorsa verso le zone nobili della classifica è iniziata.