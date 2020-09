Lazio, Lazzari: «Risultato stretto, ma siamo tranquilli. Saremo presto al top»

La Lazio vince sul campo del Frosinone con un gol di Correa. Tra i protagonisti anche Manuel Lazzari: ecco le sue parole

Dal prato del Benito Stirpe, dove la Lazio ha battuto il Frosinone per 1-0, ecco le parole di Manuel Lazzari a Lazio Style Radio:

«Potevamo finire con tanti gol di scarto, ci manca un po’ di lucidità ma manca tempo all’inizio del campionato. Risultato stretto, ma bella partita, è servita per mettere minuti nella gambe che fra due settimane si ricomincia. In ritiro abbiamo lavorato sulla forza, abbiamo mezzo chilometri nelle gambe, ma si lavora bene. Normale che si soffra un po’ all’inizio, ma si è visto già un buon possesso palla. Ci è mancata lucidità ma non siamo preoccupati, tra due settimane saremo al top.

Subentri? Sappiamo che quest’anno abbiamo tante competizioni e tante partite, dobbiamo sempre avere due o tre giocatori per ruolo. Oggi chi è entrato ha fatto benissimo».