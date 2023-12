Lazio-Frosinone, i precedenti tra Sarri e Di Francesco

Lazio-Frosinone, a pochi giorni dalla sfida dell’Olimpico questi i precedenti tra i due allenatori

Archiviata la gara di campionato con l’Empoli, venerdì sera la Lazio tornerà in campo in casa contro il Frosinone per trovare conferme sulla propria corsa verso l’Europa. Quello di venerdì sarà il 12°incrocio tra Sarri e Di Francesco, e il bilancio tra i due contendenti è il seguente: 4 vittorie in favore del biancoceleste, 3 pareggi e 4 le vittorie del tecnico ciociaro.

Il loro primo incrocio risale al 2008 quando Di Francesco era alla guida della Virtus Lanciano e Sarri con il Perugia con la squadra umbra che vinse 2-0, mentre l’ultimo è un Napoli-Roma del 2017/2018 con i giallorossi che vinsero 2-4 al Maradona.