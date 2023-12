Lazio-Frosinone, dove vedere il match in tv e streaming

Lazio-Frosinone, archiviata la gara con l’Empoli per i biancocelesti venerdì si torna già in campo nel match casalingo contro i ciociari

Neanche il tempo di metabolizzare la vittoria con l’Empoli, che venerdì sera la Lazio ritorna in campo per sfidare in casa il Frosinone di Di Francesco per il match valevole per la 18°giornata di serie A. La gara inizierà alle 20.45 e sarà trasmessa in co-esclusiva Sky/Dazn ma non perdete la consueta live testuale su LazioNews24! Vi aspettiamo!