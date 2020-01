Lazio, svelato il francobollo per i 120 anni, Raggi: «Oggi festeggiamo la prima squadra della Capitale»

Lazio, la prima sorpresa della serata è la presentazione del francobollo nato proprio per celebrare i 120 anni

Una delle sorprese della serata, in attesa dei festeggiamenti che inizieranno allo scoccare della mezzanotte. Nella stupenda cornice di Castel Sant’Angelo il patron Lotito ha svelato il francobollo nato proprio per celebrare i 120 anni della società. Ecco le parole di Arturo Diaconale e della sindaca Virginia Raggi.

Diaconale – «120 anni di grandi gioie, anche di qualche dolore. Celebriamo questa sera anche l’emissione di un francobollo per i 120 anni della nostra squadra».

Raggi – «120 meritano una piccola riflessione. Grazie per essere qui. Siamo raccolti per celebrare un anniversario importantissimo. Il 9 gennaio del 1900 nasceva la prima squadra di Roma Capitale, qui siamo tra amici posso dirlo. Nasceva in quella piazza in cui ogni anno i tifosi si ritrovano. La Lazio ha attraversato momenti bui, ci sono stati periodi bui ma anche gli scudetti. Ci sono anni in cui si corre di più e anche giorni in cui si corre meno. Quest’anno ci sta regalando tante soddisfazioni. Ci siamo visti a luglio di quest’anno con la vittoria della Coppa Italia, l’abbiamo celebrato insieme e ora siamo reduci dalla vittoria della Supercoppa. Questo anno è iniziato con il piede giusto e io come sindaco non posso che augurarvi il meglio perché la Capitale ha due grandi squadre. Auguri doppi per l’anniversario e per ulteriori grandi successi».