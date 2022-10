Lazio, ecco la foto ufficiale per questa stagione – FOTO E VIDEO

Attraverso i canali sui social network, è arrivata la foto ufficiale della Lazio per questa stagione. A precederla un video del backstage

Uno scatto è stato fatto in tenuta home, mentre l’altro e in abito elegante. Un’altra occasione per fare gruppo e mostrare l’ottimo clima che regna nel gruppo biancoceleste.