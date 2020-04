Lazio, si prepara il ritorno a Formello e il calendario delle visite mediche

La Lazio studia il calendario per tornare sui campi di Formello: visite mediche in Paideia, prima di tornare nel centro sportivo

La luce in fondo al tunnel. Manca solo il via libera del Governo, dopo la decisione unanime raggiunta nell’Assemblea di Lega di martedì: dal 4 maggio si potrebbe tornare sui campi per gli allenamenti. La Lazio – come riportato dal Corriere dello Sport – ha già il calendario in preparazione per le visite mediche, che si svolgeranno come consuetudine nella clinica Paideia.

Serviranno almeno 4-5 per completare tutti i test, esami che dovranno necessariamente terminare prima del rientro a Formello, iniziando quindi tra il 29 ed il 30 aprile.