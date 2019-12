Formello Lazio, le scelte di Inzaghi in vista della Juventus

Tutto è pronto per Lazio-Juventus. A Formello è andata in scena la rifinitura: Inzaghi ha scelto l’unidici da mandare in campo

Inzaghi sceglie il vestito migliore per la sua Lazio, in vista dell’appuntamento con la Vecchia Signora. L’allenamento di oggi pomeriggio è servito per sciogliere i dubbi di formazione, in campo i soliti noti: Luiz Felipe, Acerbi e Radu si schiereranno davanti ai pali protetti da Strakosha. Le chiavi della cabina di regia saranno affidate a Leiva che completerà il reparto di centrocampo composto da Milinkovic e Luis Alberto; mentre sugli out laterali si muoveranno Lulic a Lazzari.

A trascinare la squadra, poi, ci sarà il tandem Correa-Immobile, con Caicedo pronto a subentrare a gara in corso.

Il mister non potrà contare su Marusic, Lukaku e Patric, ai quali si aggiunge anche Adekanye fermatosi ieri per un problema alla caviglia.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp. Proto, Guerrieri, Vavro, Silva, Bastos, Falbo, Parolo, Cataldi, Jony, Anderson, Caicedo. All. Inzaghi.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER