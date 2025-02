Lazio, le ultime da Formello in vista della partita di domani con il Cagliari: una buona notizia per Baroni

Lazio, alla vigilia della partita contro i sardi ecco le ultime da Formello in vista del match e le possibili scelte di Baroni

Finalmente ci siamo l’attesa è finita, domani sera a Cagliari torna in campo la Lazio per la delicata sfida esterna contro la formazione di Nicola. La squadra sta proseguendo la preparazione sotto gli ordini di Baroni, il quale può esultare visto che potrà contare sul rientro di Zaccagni, con il capitano che era fermo ai box per un attacco influenzale.

Per quanto riguarda il centrocampo biancoceleste, si conferma il duo Guendouzi-Rovella. In difesa favorita la coppia centrale Gila-Romagnoli. Sulle fasce stavolta toccherà a Hysaj a destra con Marusic traslocato a sinistra. Pellegrini, tra l’altro, ha saltato l’allenamento della vigilia. Alle spalle di Castellanos dovrebbero esserci Isaksen e Dia che copriranno le spalle dell’ex Girona