Lazio, Foggia: «Tare e Inzaghi hanno fatto un grandissimo lavoro»

Lazio, le parole dell’ex biancoceleste Pasquale Foggia in merito al campionato che stanno disputando i biacocelesti

In attesa che rinizi il campionato e che si possa finalmente tornare a parlare di calcio giocato l’ex biancoceleste Pasquale Foggia ha detto la sua in merito al campionato della Lazio. Ecco le sue parole ai microfoni di Tuttomercatoweb.

«È un esempio di programmazione. Inzaghi e Tare hanno fatto un grandissimo lavoro. La Lazio può arrivare fino in fondo. Non è semplice aggiungere qualcosa dove le cose vanno bene. Conoscendo la Lazio, se ha deciso di andare avanti così è perché ha ritenuto fosse meglio per cercare di arrivare fino in fondo con gli uomini attuali».