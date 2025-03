Lazio, la squadra di Zeman vince di misura contro...

Lazio, il club ricorda il successo all’Olimpico della squadra allenata da Zeman attraverso i propri canali ufficiali

Di seguito il ricordo della Lazio sul successo conquistato all’Olimpico contro la Fiorentina.

RICORDO DEL CLUB– Era il 5 marzo del 1995. La Lazio allenata da Zdenek Zeman affrontò la Fiorentina allo Stadio Olimpico di Roma in occasione della 22ª giornata del campionato italiano di massima serie.

Bastano quattro minuti di gioco ai biancocelesti per portarsi in vantaggio. Boksic scappa sulla sinistra, mette al centro per Casiraghi che, da pochi passi, insacca. Alla mezz’ora arriva anche il raddoppio della Prima Squadra della Capitale con Negro che, sugli sviluppi di un corner calciato dalla sinistra, raccoglie una deviazione di Winter depositando, a porta sguarnita, la palla in rete. Altri cinque minuti di gioco e gli uomini di Zeman trovano la terza rete di giornata con Cravero che, dagli undici metri, trasforma un calcio di rigore.

Nella ripresa sono sempre i biancocelesti a trovare la via del gol con il solito Casiraghi che, nuovamente a porta vuota, è chiamato solo a spingere la sfera nel sacco su assist di Bergodi. Al tabellino dei marcatori si aggiunge anche Boksic al 57’: l’attaccante riceve da una sponda aerea di Casiraghi e, sempre di testa, batte Toldo. La Fiorentina a questo punto accorcia le distanze grazie alle reti di Rui Costa e Batistuta, ma la Lazio reagisce e chiude il match sull’8-2 grazie ad altre due reti di Casiraghi ed al gol di Di Vaio.