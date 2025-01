Lazio Fiorentina, Zaccagni sui social carica la squadra nonostante la sconfitta in vista del proseguo di stagione – FOTO

Lazio Fiorentina, il capitano carica l’ambiente biancoceleste ferito dopo la frenata di ieri e pubblica un bel post sui social

Questa non ci voleva, la sconfitta di ieri sera della Lazio rallenta le aquile nella corsa Champions, e ora contro il Cagliari non può permettersi passi falsi. Zaccagni però vuole guardare al futuro con fiducia, e da capitano sui social nonostante l’umore non sia il migliore come giusto che sia, carica l’ambiente con una bella stories