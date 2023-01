Lazio Fiorentina, le pagelle dei quotidiani: Provedel da urlo, bene Casale

La Lazio ha raccolto un sofferto pareggio ieri contro la Fiorentina: le pagelle dei quotidiani esaltano Provedel e Casale

Dopo la roboante vittoria contro il Milan, la Lazio non va oltre il pareggio per 1-1 contro la Fiorentina all’Olimpico. Le pagelle dei quotidiani oggi in edicola esaltano le prove di Provedel e Casale.

CORRIERE DELLO SPORT

Provedel 7, Marusic 6, Casale 6.5, Romagnoli 6, Hysaj 5.5, Lazzari 6, Milinkovic 6, Cataldi 5.5, Marcos Antonio 6, Luis Alberto 5.5, Vecino 6, Pedro 5, Immobile 6, Felipe Anderson 5.5, Zaccagni 6, Sarri 6.

GAZZETTA DELLO SPORT

Provedel 6.5, Marusic 5.5, Casale 6, Romagnoli 6, Hysaj 5, Lazzari 6, Milinkovic 5, Cataldi 5, Marcos Antonio 5.5, Luis Alberto 6, Vecino 5.5, Pedro 6, Immobile 5.5, Felipe Anderson 5, Zaccagni 5.5, Sarri 5.

Il MESSAGGERO

Provedel 6.5, Marusic 6, Casale 6.5, Romagnoli 6, Hysaj 6, Lazzari 6, Milinkovic 5.5, Cataldi 5.5, Marcos Antonio 6, Luis Alberto 6, Vecino 6, Pedro 5.5, Immobile 6, Felipe Anderson 5.5, Zaccagni 6, Sarri 5.5.