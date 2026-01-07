Lazio Fiorentina, tegola per Sarri durante la 19ª giornata di Serie A: Toma Basic si ferma dopo un cambio di velocità e lascia il posto a Vecino

Brutte notizie per la Lazio nel corso della sfida contro la Fiorentina, valida per la 19ª giornata di Serie A e disputata allo Stadio Olimpico. Toma Bašić è stato infatti costretto ad abbandonare il campo a causa di un problema fisico accusato durante la partita.

Il centrocampista croato si è fermato dopo un cambio di velocità, portandosi immediatamente la mano nella zona dell’anca, segnale evidente di un fastidio che non gli ha permesso di proseguire il match. Dopo alcuni istanti di valutazione, lo staff medico biancoceleste ha optato per il cambio, con Bašić che ha lasciato il terreno di gioco zoppicando.

Al suo posto è entrato Matías Vecino, chiamato a prendere il suo posto in mezzo al campo per garantire equilibrio e intensità alla manovra della Lazio. Le condizioni di Bašić saranno valutate nelle prossime ore, con il club che attende gli accertamenti per capire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.

