News
Lazio Fiorentina, infortunio per Basic: costretto al cambio all’Olimpico! Cos’è successo
Lazio Fiorentina, tegola per Sarri durante la 19ª giornata di Serie A: Toma Basic si ferma dopo un cambio di velocità e lascia il posto a Vecino
Brutte notizie per la Lazio nel corso della sfida contro la Fiorentina, valida per la 19ª giornata di Serie A e disputata allo Stadio Olimpico. Toma Bašić è stato infatti costretto ad abbandonare il campo a causa di un problema fisico accusato durante la partita.
Il centrocampista croato si è fermato dopo un cambio di velocità, portandosi immediatamente la mano nella zona dell’anca, segnale evidente di un fastidio che non gli ha permesso di proseguire il match. Dopo alcuni istanti di valutazione, lo staff medico biancoceleste ha optato per il cambio, con Bašić che ha lasciato il terreno di gioco zoppicando.
Al suo posto è entrato Matías Vecino, chiamato a prendere il suo posto in mezzo al campo per garantire equilibrio e intensità alla manovra della Lazio. Le condizioni di Bašić saranno valutate nelle prossime ore, con il club che attende gli accertamenti per capire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.
LEGGI ANCHE: Formazioni ufficiali Lazio Fiorentina, le scelte di Sarri e Vanoli per la 19a giornata di Serie A
Informativa Lottomatica e Goldbet: fino a 100€ per ogni cartellino in Serie A
Per ogni cartellino ottieni 5€ fino a 100€ di bonus scommesse
Verifica termini e condizioni tramite i seguenti link:
SCOPRI LA PROMO LOTTOMATICA
News
Gol Cataldi, che rete da manuale contro la Fiorentina! I dettagli
Gol Cataldi, il biancoceleste ha sbloccato il match tra Lazio e Fiorentina in corso all’Olimpico: i dettagli della rete Si...
Lazio Fiorentina 1-1 LIVE: vantaggio di Cataldi, pareggio immediato di Gosens
Lazio Fiorentina: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la 19a giornata del campionato di Serie A 2025-2026....
Pellegrini carica l’ambiente biancoceleste: «Niente alibi, servono solo i tre punti!»
Pellegrini parla prima del match dell’Olimpico: continuità, cambio di marcia e voglia di crescita per rilanciare la stagione biancoceleste Pochi...