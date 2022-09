Lazio Feyenoord tra Sarri ed Eriksson￼

Un gustoso precedente del passato tra Lazio e Feyenoord: Maurizio Sarri vorrebbe di certo ripercorrere la strada di Sven Goran Eriksson

Lazio Feyenoord aprirà l’Europa League biancoceleste. Un impegno certamente alla portata della formazione di Maurizio Sarri, a patto di non trascurare gli olandesi. Che non sono più quelli della finale di Conference League, avendo cambiato non pochi uomini. Ma in Eredivisie stanno facendo bene, sono al secondo posto a 2 lunghezze dall’Ajax capolista e il ruolino di marcia in trasferta recita solo vittorie: 5-2 con il Vitesse, 1-0 sul Waalwijk, 4-3 con i Go Ahead Eagles. E in 2 casi su 3, hanno saputo rimontare una situazionre di svantaggio.

